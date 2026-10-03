Σαμαράς κατά Κυβέρνησης: «Σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς - Δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

«Δεχθήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κ. φον ντερ Λάιεν που δεν ξέω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών κι εμείς παρακολουθούμε βουβοί», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που γι αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε εμείς τι πήραμε: 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα κι εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.

Κυβερνητικές πηγές: «Η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμαρά είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου»

«Η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμάρα για το θέμα των κειμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.

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