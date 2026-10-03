Αρκαλοχώρι: Κλειστοί δρόμοι την Κυριακή για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι και σε περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λόγω της διεξαγωγής του «Ημιμαραθώνιου Κρήτης».

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται σταδιακά από τις 08:00 έως τις 14:00, κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα. Οι ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, το Αρκαλοχώρι, το Χουμέρι, τη Βόνη, τον Γαλατά και τον Θραψανό.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών, ενώ τα τμήματα του οδικού δικτύου θα αποδίδονται στην κυκλοφορία αμέσως μετά τη διέλευση των αθλητών ή την ολοκλήρωση των αγώνων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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