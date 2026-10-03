Καστάνη: «Έχω πάει σε κλινική στο Κολωνάκι και δεν άντεξα το “γλείψιμο” που υπάρχει

Η Ελένη Καστάνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά" και θυμήθηκε και μια επίσκεψη που είχε κάνει στο παρελθόν με τον γιο της σε πλαστικό χειρουργό στο Κολωνάκι.

«Δεν είμαι πονηρή, είμαι όμως έξυπνη. Θεωρώ ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος. Η εξυπνάδα είναι βάσανο, δεν είναι ωραίο να καταλαβαίνεις τα πάντα. Καμιά φορά λέω “μακάριοι οι φτωχοί τω πνεύματι”. Εγώ παίρνω τον άλλο δρόμο, της μάχης, του αγώνα, όχι της πονηριάς. Δεν υπάρχει καν για μένα το πλάγιο», εξομολογείται η Ελένη Καστάνη στην αρχή της συνέντευξης.

Όσον αφορά τη μάχη της με τα κιλά, η ίδια μίλησε ανοιχτά για τη χρήση γνωστών ενέσιμων σκευασμάτων που τη βοήθησαν, πάντα υπό την επίβλεψη γιατρού.

«Ο γιατρός επέμενε ότι πρέπει να γυμναστώ, να κάνω pilates. Ήταν καταπληκτικό, έχω κολλήσει τώρα. Άλλαξα στάση ζωής. Στη Σητεία στην Κρήτη το καλοκαίρι δεν βρήκα στούντιο pilates, έκανα όμως κολύμπι. Τώρα είμαι σε φάση συντήρησης».

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