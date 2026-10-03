Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη: Τι θα γίνει με τους 45 ασθενείς μετά το κλείσιμο

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τύχη 45 ανθρώπων που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά τις καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σάλο και έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας της. Το ζήτημα που πλέον απασχολεί περισσότερο τις οικογένειες είναι πού θα συνεχιστεί η φροντίδα των ασθενών, όταν η συγκεκριμένη δομή πάψει να λειτουργεί.

Πρόκειται, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης, Γιάννης Σαριδάκης, για ανθρώπους με ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Οι σοκαριστικές καταγγελίες

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Γιάννης Σαριδάκης αναφέρθηκε στις πληροφορίες που έφτασαν στον Σύλλογο σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Όπως εξήγησε, ο Σύλλογος είχε ενημερωθεί για την υπόθεση μέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελίες πολιτών για τις συνθήκες νοσηλείας στη συγκεκριμένη δομή, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της. Είχε προηγηθεί, όπως τόνισε, έλεγχος από την Περιφέρεια στις αρχές του έτους, ο οποίος αφορούσε μεταξύ άλλων τη λειτουργία της δομής και την επάρκεια του προσωπικού.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, έγινε γνωστό ότι στον χώρο λειτουργούσε και ογκολογικό ιατρείο, στο οποίο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες.

«Εμείς σαν σύλλογος δεχόμαστε καταγγελίες κατά καιρούς και λέμε σε όσους προβαίνουν σε αυτές τις καταγγελίες να τις κάνουν επώνυμα στις αρχές και ο Σύλλογος θα τους συμπαρασταθεί με τον τρόπο που μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία που προτείνεται στους ασθενείς

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναζητούν ιατρική φροντίδα οι ασθενείς με καρκίνο, παραπέμποντας στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως ανέφερε, μπορούν να απευθύνονται στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, όπου ενδέχεται να υπάρχει αναμονή, ή στα απογευματινά ιατρεία, τα οποία συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση.

Η ιατρική αξιολόγηση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητη προκειμένου ο θεράπων γιατρός να καθορίσει την κατάλληλη αντιμετώπιση με βάση την πορεία της νόσου. Ανάλογα με την περίπτωση, αυτή μπορεί να αφορά φαρμακευτική αγωγή, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργική αντιμετώπιση ή ανοσοθεραπεία.

Το κρίσιμο ζήτημα των ασθενών τελικού σταδίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Σαριδάκης στην κατάσταση των 45 ανθρώπων που παραμένουν στην κλινική, καθώς, όπως ανέφερε, αρκετοί αντιμετωπίζουν νόσο σε τελικό στάδιο.

Ταυτόχρονα, περιέγραψε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όταν η κατάσταση ενός ασθενούς δεν επιτρέπει πλέον τη συνέχιση συγκεκριμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

«Όταν μας παίρνουν τηλέφωνο από τις οικογένειές τους, λένε ότι στο νοσοκομείο οι γιατροί τους λένε ότι πλέον ο ασθενής δεν μπορεί να αντεπεξέλθει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα σημαντικό κενό ως προς την οργανωμένη φροντίδα ανθρώπων που χρειάζονται υποστήριξη στο τελικό στάδιο της ασθένειας. «Ο καθένας προσφεύγει σε μια ατομική λύση», σημείωσε, αναφερόμενος στις επιλογές που αναζητούν οι οικογένειες σε ιδιωτικές δομές φιλοξενίας.

Ανάγκη για μονάδες παρηγορητικής φροντίδας

Ο κ. Σαριδάκης έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία οργανωμένων δομών που θα μπορούν να απολαμβάνουν ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε τελικό στάδιο και χρειάζονται παρηγορητική φροντίδα.

Η συγκεκριμένη ανάγκη αφορά τόσο τους ίδιους τους ασθενείς όσο και τους συγγενείς τους, οι οποίοι συχνά καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις.

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στην περιοχή του στρατοπέδου Καρατάσιου, εξέφρασε την προσδοκία να προβλεφθεί στον σχεδιασμό του και ειδική μονάδα για την παρηγορητική φροντίδα.

Προειδοποίηση για μη αποδεδειγμένες «θεραπείες»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε ακόμη σε περιστατικά του παρελθόντος, κατά τα οποία άτομα εμφανίζονταν ως θεραπευτές ή προωθούσαν «εναλλακτικές θεραπείες» σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες.

Περιέγραψε ως «σκοτεινή διαδρομή» ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί υποθέσεις που απασχόλησαν και τη Δικαιοσύνη.

Η θέση του Συλλόγου, όπως την παρουσίασε, είναι ότι οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους ογκολόγους και οργανωμένες νοσοκομειακές δομές, ώστε η θεραπεία να καθορίζεται εξατομικευμένα από τους θεράποντες γιατρούς.

Κλείνοντας, έθεσε ζήτημα εντατικότερων ελέγχων στις ιδιωτικές δομές υγείας, με αφορμή το ερώτημα εάν θα μπορούσαν να λειτουργούν και άλλες αντίστοιχες δομές στη χώρα.

Όπως ανέφερε, ο πολίτης που απευθύνεται σε μια κλινική ή έναν γιατρό θεωρεί δεδομένο ότι η λειτουργία είναι νόμιμη, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και ότι ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

«Το κράτος πρέπει να ελέγχει όλες αυτές τις κλινικές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ένας ασθενής που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική και σωματική κατάσταση δεν είναι εύκολο να γνωρίζει εάν μια ιδιωτική δομή λειτουργεί νόμιμα και εάν διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

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