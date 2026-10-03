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ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς ήταν ορατή κοντά εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ

Ριαντ
clock 17:38 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς ήταν ορατή σήμερα κοντά σε μία εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ή από την Aramco σχετικά με την φωτιά.

Η φωτιά σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας και ενεργειακών υποδομών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τη φωτιά του Σαββάτου.

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