Σαουδική Αραβία: Μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς ήταν ορατή κοντά εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ

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Μία μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς ήταν ορατή σήμερα κοντά σε μία εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ή από την Aramco σχετικά με την φωτιά.

JUST IN:







Yemen's Ansarallah struck an Aramco refinery in Saudi Arabia’s capital, Riyadh.







Smoke and fire have been reported at multiple locations.







The exchange of strikes between Saudi Arabia and Ansarallah has intensified in recent days. pic.twitter.com/CFXYvSDahu — Current Report (@Currentreport1) October 3, 2026

Η φωτιά σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας και ενεργειακών υποδομών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τη φωτιά του Σαββάτου.

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