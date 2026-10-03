Συνελήφθη για καλλιέργεια κάνναβης - Kατασχέθηκαν 6 δενδρύλλια και 17 κιλά φυτικών αποσπασμάτων

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Συνελήφθη χθες το πρωί ένας άνδρας σε περιοχή των Σερρών, καθώς καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή της οικίας του.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, στο πλαίσιο έρευνας στην οικία του, στην οποία συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy» της διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

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Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού βάρους 17 κιλών και 70 γραμμαρίων, καθώς και δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 272,1 γραμμαρίων.

Παράλληλα, στην αυλή της οικίας εντοπίστηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,80 έως 3 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

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