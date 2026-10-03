ΕΠΣ Ηρακλείου: Αναβολή όλων των αγώνων του Σαββάτου λόγω κακοκαιρίας

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη επηρέασε και το τοπικό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΣ Ηρακλείου (ΕΠΣΗ) ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και της Πολιτικής Προστασίας.



Η απόφαση αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στις αναμετρήσεις — ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φιλάθλους — καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιουργούν αυξημένους κινδύνους στις μετακινήσεις και στη διεξαγωγή των αγώνων.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Κρήτη σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Τι θα γίνει με τους αγώνες



Οι αγώνες του Σαββάτου θα επαναοριστούν σε νέες ημερομηνίες, με την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΗ να εξετάζει τη διαθεσιμότητα γηπέδων και ημερομηνιών.



Για τους αγώνες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, η ΕΠΣΗ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή τους.

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