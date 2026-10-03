Super League 2: Ισόπαλο το ντέρμπι Νίκη Βόλου - ΑΕΛ (βίντεο)

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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ, με τις ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στο κατάμεστο «Παντελής Μαγουλάς», στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2.

Έτσι, οι φιλοξενούμενοι «βυσσινί» διατήρησαν το αήττητό τους φτάνοντας στους 11 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Μαγνησίας, που έβγαλε αντίδραση μετά το 0-1 και προηγήθηκε 2-1, έφτασε στους τέσσερις πόντους.

Το συγκρότημα της Λάρισας προηγήθηκε στο 9΄ με τον Νοικοκυράκη, για να ισοφαρίσει ο Βαφέας με έξοχη εκτέλεση φάουλ στο 15΄ και να δώσει προβάδισμα στη Νίκη ο Παμλίδης με κεφαλιά στο 23΄. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 49΄ ο Αλμπάνης.

Ισόπαλο, με 1-1, έληξε και το δεύτερο παιχνίδι του Σαββάτου, ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον Πανσερραϊκό. Οι Σερραίοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με αυτογκόλ του Ντουμάνη και οι γηπεδούχοι έσωσαν το βαθμό με το τέρμα του Σαραντίδη στο 74΄.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας Ολυμπιακός Β - Καλλιθέα αναβλήθηκε λόγω υποχρεώσεων στην Εθνική Ελπίδων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/10/26.

Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και συνοπτικά η βαθμολογία:





Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

14:45 Πύργος - Πανιώνιος (κεκλεισμένων)

15:00 Αστέρας Τρίπολης Β - Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026

14:00 Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς

14:45 ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου

15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 4 ΑΓΩΝΕΣ)



1. Μαρκό 12



2. ΑΕΛ 11 -5αγ.



3. Πανιώνιος 10



4. Καλλιθέα 9



5. Ελλάς Σύρου 8



6. Πανθρακικός 8 -5αγ.



7. Απόλλων Καλαμαριάς 4



8. ΠΑΟΚ Β’ 4



9. Νέστος Χρυσούπολης 4



10. Ολυμπιακός Β’ 4



11. Νίκη Βόλου 4 -5αγ.



12. Αστέρας Τρίπολης Β’ 3



13. Πανσερραϊκός 3 -5αγ.



14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2



15. Πύργος 2



16. Ζάκυνθος 1







*Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

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