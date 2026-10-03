ΟΦΗ: Επαγγελματίας μέχρι το 2031 ο 18χρονος Κοζυράκης – «Στόχος μου η πρώτη ομάδα»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο 18χρονος αμυντικός Γιώργος Κοζυράκης, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ως το 2031 με την ΠΑΕ ΟΦΗ.

Γεννημένος στις 17/07/2008, αποτελεί «γέννημα θρέμμα» της Elite Ακαδημίας, καθώς πήγε στον ΟΦΗ σε ηλικία μόλις 12 ετών (2019) από την ακαδημία «Αθλόπολις» και εντάχθηκε στην τότε ομάδα Κ13.

Αγωνίστηκε στις ομάδες Κ13 (2019-20), Κ15 (2020 – 2022), Κ17 (2022-2024), ενώ από την σεζόν 2024-25 ανήκει στο δυναμικό της Κ19.

Image

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο νεαρός αμυντικός (δεξιό μπακ) ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου και για το γεγονός ότι θα συνεχίσω να ανήκω στην οικογένεια του ΟΦΗ, στην ομάδα μέσα στην οποία μεγάλωσα.

Είναι μεγάλη τιμή για μένα και νιώθω ικανοποίηση καθώς αυτό αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας τόσων χρόνων. Στόχος μου είναι να αγωνιστώ το συντομότερο δυνατόν με την πρώτη ομάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές που με βοήθησαν να εξελιχθώ αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συμπαίκτες μου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ