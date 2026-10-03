Συντριβή F-4 Phantom: Παρέμβαση-«βόμβα» με αντικατάσταση της εισαγγελέως που ερευνούσε την τραγωδία

Ενδείξεις συγκάλυψης που δημιουργούν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δικαστική διερεύνηση της συντριβής του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week καταγράφει ρεπορτάζ του Πάρι Καρβουνόπουλου στους Data Journalists.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προκαταρκτική εξέταση που είχε αναλάβει η εισαγγελέας Λεμονιά Γαλανοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Δικαστών, αφαιρέθηκε από την ίδια και ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα, χωρίς να έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκεκριμένη αιτιολογία για την αλλαγή αυτή.

Η εξέλιξη προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα, καθώς η υπόθεση αφορά τον θάνατο δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας και τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους

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Στη συντριβή του F-4 Phantom έχασαν τη ζωή τους ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αεροπορικής διοργάνωσης Athens Flying Week. Η απώλεια των δύο πιλότων και του αεροσκάφους αποτέλεσε τραγωδία για την Πολεμική Αεροπορία, ενώ τέθηκαν εξαρχής ερωτήματα και για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη πτήση επίδειξης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η συντριβή σημειώθηκε σε περιοχή όπου βρίσκονταν θεατές της διοργάνωσης, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα για το επίπεδο του κινδύνου που υπήρχε κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Η προκαταρκτική εξέταση και τα ερωτήματα

Μετά το δυστύχημα ανατέθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην εισαγγελέα Λεμονιά Γαλανοπούλου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δικαστική λειτουργός άρχισε να εξετάζει σειρά ζητημάτων που συνδέονται όχι μόνο με τις άμεσες συνθήκες της συντριβής, αλλά και με τον τρόπο διοργάνωσης και λειτουργίας της Athens Flying Week.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί κατά τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη συντριβή.

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Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια ιδιωτική αεροπορική διοργάνωση και τη χρήση προσωπικού, εγκαταστάσεων και μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το πώς και με ποιους όρους χρησιμοποιούνται μέσα και προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας από ιδιωτικές εταιρείες, εάν ήταν απαραίτητη η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού εναέριων και άλλων στρατιωτικών μέσων, καθώς και γιατί στην Athens Flying Week συμμετείχαν, πέρα από την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και ο Στρατός Ξηράς.

Κρίσιμο σημείο της διερεύνησης αφορά στο ίδιο το F-4 Phantom και το κατά πόσο το συγκεκριμένο αεροσκάφος ήταν κατάλληλο, από πλευράς επιχειρησιακής κατάστασης και ασφάλειας, για μια απαιτητική πτήση επίδειξης.

Η αλλαγή εισαγγελέα και οι καταγγελίες του ρεπορτάζ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εξέλιξη της έρευνας προκάλεσε αντιδράσεις και στη συνέχεια η υπόθεση αφαιρέθηκε από την εισαγγελέα που την είχε αναλάβει.

Το ρεπορτάζ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η έρευνα φαίνεται να ενόχλησε κάποιους «πολύ ψηλά» και μεταφέρει, ως πληροφορία, ότι «κάποιο τηλέφωνο χτύπησε από ψηλά». Χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένη διάταξη ή αιτιολογία που να εξηγεί την αλλαγή, η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλον εισαγγελέα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η δικαστική διαδικασία, καθώς η αλλαγή του προσώπου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση δημιουργεί την ανάγκη για σαφή θεσμική εξήγηση.

Η χρήση στρατιωτικών μέσων στην ιδιωτική διοργάνωση

Πέρα από τα αίτια της συντριβής και τις ευθύνες για τον θάνατο των δύο αεροπόρων, η υπόθεση ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται μέσα και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων σε ιδιωτικές διοργανώσεις.

Το ρεπορτάζ θέτει το ζήτημα του κόστους λειτουργίας και παραχώρησης των αεροπορικών βάσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα 14 χρόνια διεξαγωγής της Athens Flying Week, καθώς και του ποιος αναλάμβανε τις σχετικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας που συνδέεται με τη διοργάνωση δημιουργεί επίσης ερωτήματα, καθώς φέρεται να είχε συσσωρεύσει σε βάθος δεκαετίας ζημιές πολλαπλάσιες του εταιρικού της κεφαλαίου.

Το ερώτημα για τη δεκαετή συμφωνία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, το ζήτημα της συμφωνίας μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας και της ιδιωτικής εταιρείας που διοργανώνει την Athens Flying Week.

Το 2017 η ετήσια συνεργασία της Πολεμικής Αεροπορίας με την ιδιωτική εταιρεία μετατράπηκε σε δεκαετή συμφωνία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ένα ακόμη θεσμικό και οικονομικό ερώτημα: με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η αλλαγή από μια ετήσια συνεργασία σε μια συμφωνία δεκαετούς διάρκειας και ποιοι ήταν οι όροι που τη συνόδευαν.

Η δικαστική διερεύνηση της συντριβής του F-4 Phantom έχει ως πρωταρχικό αντικείμενο τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πιλότων. Ωστόσο, τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από τη διοργάνωση, τη χρήση στρατιωτικών μέσων και υποδομών, τις οικονομικές σχέσεις με την ιδιωτική εταιρεία και την αλλαγή του προσώπου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση αποτελούν ξεχωριστές πτυχές που χρήζουν σαφών απαντήσεων.

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Το ομόφωνο «στοπ» του Δήμου που αγνοήθηκε

Όπως είχε δημοσιεύσει το Newsbreak, σχεδόν ένα χρόνο πριν την τραγωδία, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, λίγο πριν αρχίσει το περσινό show, συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο της Τανάγρας για να βάλει στοπ στη διοργάνωση. Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύτηκε στις 5/9, ακριβώς ένα έτος πριν τη συντριβή. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η «λήψη απόφασης για άμεση διακοπή πτήσεων του ακροβατικού air show τόσο πάνω από τον ουρανό της πόλης του Σχηματαρίου όσο και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τανάγρας».

Η ομόφωνη απόφαση και οι αποδέκτες της ενημέρωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας αποφάσισε ομόφωνα την άμεση διακοπή των αεροπορικών επιδείξεων σε κατοικημένες περιοχές και την αυστηρή τήρηση των σχετικών νόμων και διατάξεων. Επιπλέον, αποφασίστηκε η «έκδοση ψηφίσματος για να εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας στη διεξαγωγή αεροπορικών επιδείξεων (air show) στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας».

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κοινοποίησε την απόφασή του και το σχετικό ψήφισμα στους υπεύθυνους – αρμόδιους διοργανωτές του air show, την εταιρεία Athens Flying Week AE, στην Αεροπορική βάση της Τανάγρας (Διοικητή 114ΠΜ), στο ΓΕΑ (Γραφείο Αρχηγού) και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φορείς γνώριζαν και είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο ατυχήματος

Όσο για τα «καμπανάκια» με φόντο το air show, όσα ανέφερε στην εισήγησή της η αντιπολίτευση του Δήμου Τανάγρας κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαρά. Μεταξύ άλλων, στην εισήγηση τονίζεται ότι «ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος, η ηχορύπανση δεδομένη και η περιβαλλοντική ρύπανση εμφανής».

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