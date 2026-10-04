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Η Ιωάννα Τούνη τάισε καμηλοπάρδαλη στο Ναϊρόμπι

τουνη
clock 14:00 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη κάνει διακοπές στην Κένυα έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και βιώνει συνεχώς νέες συναρπαστικές εμπειρίες.

Η influencer δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τη… συνάντησή της με καμηλοπαρδάλεις. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη τάισε ένα από τα συμπαθή ζώα.

«Καρτ ποστάλ από το Ναϊρόμπι της Κένυας», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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