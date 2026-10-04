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Μαλεβίζι - κακοκαιρία: Εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικό οδικό δίκτυο, γεωτρήσεις και αρδευτικά δίκτυα

μαλεβιζι κακοκαιρια
clock 15:13 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαριές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επί πέντε ημέρες έπληξε την Κρήτη και το Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, όπου ζημιές έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε αρκετά σημεία, η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές υπήρξαν στο αγροτικό οδικό δίκτυο μεταξύ άλλων σε Κρουσώνα, Κορφές, Σάρχο, Λουτράκι, Γωνιές Μάραθο, Δαμάστα, Ροδιά, Αχλάδα κλπ.

μαλεβιζι κακοκαιρια

Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε γεωτρήσεις και αρδευτικά δίκτυα.

μαλεβιζι κακοκαιρια

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής και πλήρης εικόνα της κατάστασης σε κάθε περιοχή και να καταγράφονται άμεσα οι ανάγκες που έχουν προκύψει.

μαλεβιζι κακοκαιρια

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η αναλυτική καταγραφή των ζημιών και η ιεράρχηση των αναγκών, με προτεραιότητα στα σημεία όπου απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της πρόσβασης, την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και την επαναφορά της λειτουργικότητας των βασικών υποδομών.

μαλεβιζι κακοκαιρια

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