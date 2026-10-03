Σε κατάσταση επιφυλακής το Μαλεβίζι – Στα σημεία των καταστροφών ο Μενέλαος Μποκέας

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Σε ορεινούς οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, βρέθηκαν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Μαρής, προκειμένου να έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης και να συντονίσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου πτώσεις πρανών και συσσώρευση φερτών υλικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ο μηχανισμός του Δήμου Μαλεβιζίου κινητοποιήθηκε άμεσα, με μηχανήματα έργου και προσωπικό να επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση των σημείων που έχουν υποστεί ζημιές ή παρουσιάζουν προβλήματα, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης μετακίνησης των κατοίκων.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η αυξημένη ετοιμότητα του Δήμου θα συνεχιστεί έως και αύριο το μεσημέρι, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές του Παλαιοκάστρου, της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Μαδέ.

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena

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