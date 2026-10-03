Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι ισχυρισμοί του 58χρονου για το κρίσιμο μεσημέρι και οι 4 μάρτυρες που «δείχνει»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις κινήσεις και στα πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στον 58χρονο γιατρό τις κρίσιμες ώρες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα, τα οποία ο γιατρός ζητά να καταθέσουν, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του για το πού βρισκόταν και τι έκανε το κρίσιμο μεσημέρι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για την κόρη του, η οποία, κατά τον ίδιο, μπορεί να επιβεβαιώσει πού βρισκόταν ο πατέρας της και τι κινήσεις έκανε εκείνη την ημέρα, καθώς και για μία γυναίκα με την οποία ο γιατρός γευμάτιζε σε εστιατόριο το κρίσιμο μεσημέρι.

Παράλληλα, ζητά να καταθέσει ασθενής του, τον οποίο εξέτασε εκείνο το μεσημέρι και στον οποίο πραγματοποίησε συνταγογράφηση, αλλά και φίλος της κόρης του, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο.

Οι καταθέσεις των τεσσάρων προσώπων, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου, εκτιμάται ότι μπορούν να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του σχετικά με το πού βρισκόταν και τι έκανε κατά τις κρίσιμες ώρες.

Επιμένει για την αθωότητά της η Γάκα – "Επωφελής" η πλασμαφαίρεση, "δώρο" η θεραπεία

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως και νέα στοιχεία για την απολογία της γιατρού η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός, στην πολύωρη απολογία της στις 15 Σεπτεμβρίου ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, επιμένει στην αθωότητά της. Στην απολογία της υπεραμύνεται των θεραπειών που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της, παρά το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η ίδια χαρακτηρίζει την πλασμαφαίρεση ως επωφελή θεραπεία και υποστηρίζει ότι στο εγχειρίδιο του μηχανήματος δεν αναφέρονται αντενδείξεις για την υγεία του ασθενούς, ούτε παρενέργειες.

Φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιμετωπίσει παρενέργειες σε άλλον ασθενή και ότι δεν θα πραγματοποιούσε τη συγκεκριμένη θεραπεία εάν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος για την υγεία του ασθενούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά αρνητικός στη συγκεκριμένη θεραπεία λόγω του υψηλού κόστους της. Όπως υποστηρίζει η ίδια, ο δημοφιλής καλλιτέχνης συμφώνησε όταν ο γιατρός του τού είπε ότι θα του έκανε τη θεραπεία ως δώρο.

Τι υποστηρίζει για τα μηχανήματα

Σε ό,τι αφορά τα δύο μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο της, η γιατρός φέρεται να επιμένει ότι ήταν κανονικά δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την απολογία της, κατά τη διάρκεια μίας από τις αυτοψίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρισκόταν στο ιατρείο ασθενής συνδεδεμένος με το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, αντικρούσει τις αιτιάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών σχετικά με το αν τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Σύλλογο.

Τι υποστηρίζει για την κατάσταση του ασθενούς

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται επίσης να επιμένει ότι ο ασθενής άρχισε να εμφανίζει ανωμαλίες στις ζωτικές του ενδείξεις και να υφίσταται καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα.

Όπως υποστηρίζει στην απολογία της, περίπου στις 4:15 άρχισε απότομα να χάνει οξυγόνο και να πέφτει η αρτηριακή του πίεση. Η ίδια αναφέρει ότι αμέσως φώναξε τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος γιατρός. Εκείνος, σύμφωνα με την απολογία της, ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ και περίπου πέντε λεπτά αργότερα κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Αυτοί είναι οι βασικοί ισχυρισμοί που φέρεται να περιλαμβάνονται στην απολογία της, με την ίδια να επιμένει μέχρι σήμερα ότι είναι αθώα.

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