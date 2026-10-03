Greek Basketball League: Νίκες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Καρδίτσα και Κολοσσό στην πρεμιέρα (βίντεο)

«Καρδιοχτύπησε» ως τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ, αλλά κατάφερε να περάσει αλώβητος σήμερα από το κλειστό Γυμναστήριο Άνω Μεράς, για την 1η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στη μαχητική Μύκονο.

Ο «Δικέφαλος» νίκησε με 88-85 και έβαλε θετικό πρόσημο στην έναρξη των υποχρεώσεών του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως το έπραξε και την περασμένη Τετάρτη (30/09) στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγώνων του για το EuroCup κόντρα στην Μανρέσα.

Χαρακτηριστικό για τους «ασπρόμαυρους» αποτέλεσε η επιθετική πολυφωνία τους, καθώς είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά και οι πολλές χαμένες βολές τους (23/33).

Κορυφαίος τους στο παρκέ ήταν Τζέντι Όσμαν (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Ξεχώρισε περισσότερο για τη Μύκονο, ο οποίος πήγε να πάρει το ματς μόνος του για την ομάδα του, ήταν ο άλλοτε αρχηγός του ΠΑΟΚ, Τζερμέιν Λοβ (25 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88

Άνετη νίκη για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα της ευκολα το Μαρούσι με 91-70. Το σκορ αποτυπώνει την ανωτερότητα της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, που είχε πολλούς πρωταγωνιστές στο 40λεπτο. Ένας εξ αυτών ήταν ο Νέλι Τζόζεφ.

Ο εκρηκτικός σέντερ στην πρεμιέρα της Ένωσης στο πρωτάθλημα κατάφερε να κάνει αθόρυβη δουλειά και να δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα του. Είναι χαρακτηριστικό πως μέτρησε 4 πόντους στο πρώτο μέρος, για να τελειώσει το παιχνίδι με 18 πόντους 8/11 σουτ, 6 ριμπάουντ και 2 τάπες, σε μια άκρως παραγωγική παρουσία.

Νικηφόρα ξεκίνημα για Κολοσσό

Ο Κολοσσός Ρόδου ήταν σοβαρός, δεν άφησε τον ενθουσιασμό να τον παρασύρει και επικράτησε της Δόξας Λευκάδας (91-75) για την πρεμιέρα της GBL.

Καλή ήταν η εικόνα των Λευκαδίτων στο κλειστό της «Καλλιθέας» της Ρόδου, ωστόσο κόντρα σε μια πιο ποιοτική και πιο έμπειρη ομάδα, δεν κατόρθωσαν να κάνουν τη διαφορά και να εξασφαλίσουν το θετικό αποτέλεσμα. Κορυφαίος στο παιχνίδι, ήταν ο Γουίλις του Κολοσσού, ο οποίος... σταμάτησε στους 21 πόντους,

ενώ επίσης διψήφιοι ήταν οι Καμπερίδης, Άπσον, Μπάρνετ. Με τόσους παίκτες να έχουν καλή εμφάνιση, δεν είναι εύκολο για τη Δόξα, να φέρει την κατάσταση στα ίσα.

Από πλευράς της ομάδας της Λευκάδας, κορυφαίος ήταν ο Χάρμον με 21 πόντους, ενώ κανένας άλλος αθλητής δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει στα ίδια στάνταρ, με τα πράγματα να είναι... καταδικαστικά. Επιπροσθέτως, ο Κολοσσός ήταν καταιγιστικός πίσω από τα 6.75, έχοντας ευστοχήσει σε 13 τρίποντα.

Περιστέρι: Μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα

Το Περιστέρι βρέθηκε να κυνηγάει σχεδόν όλο το ματς τον Προμηθέα, ωστόσο η ομάδα των δυτικών προαστίων επέστρεψε, έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 94-88.

Ο Νίκολς, ήταν και ο κορυφαίος των νικητών, σκοράροντας 21 πόντους, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 6 τελικές πάσες. Ο Κουλμπόκα πέτυχε 18 για τον Προμηθέα και ο Έβανς 17.

Η εκπληκτική Καρδίσα νίκησε τον Άρη

Με "όπλα" την ασφυκτική της άμυνα και τη μεγάλη εμφάνιση του Τζέιβιερ Φράνσις, η Καρδίτσα έκανε την έκπληξη της πρεμιέρας της GBL έως τώρα, επικρατώντας με 74-68 του Άρη.

Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής:



Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88



Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75



ΑΕΚ - Μαρούσι 91-70



Προμηθέας Πατρών - Περιστέρι 88-94



Καρδίτσα - Άρης 74-68



Παναθηναϊκός - Vikos Falcons (4/10, 13:00)



Ηρακλής - Ολυμπιακός (4/10, 17:30)



Η επόμενη αγωνιστική:



Σάββατο 10 Οκτωβρίου



15:00 Περιστέρι - Ηρακλής



16:00 Μαρούσι - Μύκονος



16:00 ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας



17:00 Καρδίτσα - Vikos Falcons



17:30 Άρης - ΑΕΚ



19:00 Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός



Κυριακή 11 Οκτωβρίου



13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

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