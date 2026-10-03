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ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου με σημαία Λιβερίας

ρωσία
clock 20:19 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας σε ένα από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών, ανέφερε σήμερα η διοίκηση ουκρανικών λιμανιών.

Σε μία ανάρτησή της, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε επίσης, ότι 13 μέλη πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια.



Καθώς, ο πόλεμος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, η Ρωσία έχει αποτελεσματικά ανανεώσει τον αποκλεισμό ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα από το καλοκαίρι, προκαλώντας προβλήματα στις εμπορικές διαδρομές, μειώνοντας τις εξαγωγές σιτηρών και χάλυβα, επιφέροντας έτσι, ένα σοβαρό πλήγμα στην ουκρανική οικονομία.

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