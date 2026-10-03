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Ηράκλειο: Τρία περιστατικά με αλλοδαπούς στα νότια παράλια – Διασώσεις και μεταφορές

μεταναστες
clock 20:30 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρία περιστατικά με αλλοδαπούς καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν στον Λέντα και στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.

Το πρωί του Σαββάτου, 45 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, εντοπίστηκαν στην περιοχή μεταξύ των παραλιών Τράχουλα και Σαλαμιά, στον Λέντα του Δήμου Γόρτυνας. Οι 45 άνδρες μεταφέρθηκαν συνοδεία στελεχών του Λιμενικού και της Αστυνομίας στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Παράλληλα, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, 45 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, μεταξύ των διασωθέντων ήταν 33 άνδρες, μία γυναίκα και 11 ανήλικοι.

Σε νέο περιστατικό, 39 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο περίπου 59 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

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