Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο – Στο επίκεντρο άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια

Στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να επισφραγίζει έναν νέο κύκλο επαφών μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον και να ανοίγει το σύνολο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με τον Ρούμπιο να ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενέργεια, ενώ θα εξεταστούν συνολικά οι διμερείς σχέσεις.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, στην ενεργειακή ασφάλεια και στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για τη μεταφορά ενέργειας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν επίσης η Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στο αμυντικό σκέλος, η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και τις διευκολύνσεις που παρέχει η Ελλάδα στις αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο της MDCA, που αναμένεται να ανανεωθεί. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και να γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν αναχωρήσει για τη Λισαβόνα, τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

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