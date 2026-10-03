Πουλούσε ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας - Συνελήφθη με 390 λίτρα

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Περίπου 400 λίτρα ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας διέθετε προς πώληση 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την πάταξη του παρεμπορίου, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται ύποπτα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 55χρονο, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός, ενώ ο συνοδηγός στο όχημα διέφυγε πεζός, προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται.

Ακολούθως, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 78 δοχεία χωρητικότητας 5 λίτρων το καθένα, που περιείχαν συνολικά 390 λίτρα ελαιόλαδο, αμφιβόλου ποιότητας και αγνώστου προελεύσεως.

O 55χρονος δεν διέθετε τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα αγοράς του ελαιόλαδου, ενώ δείγμα αυτού θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

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