Συνελήφθη 18χρονος στις Συκιές με πάνω από ένα κιλό κάνναβη και κοκαΐνη

Ένας 18χρονος που ενέχεται σε εμπορία ψυχοτρόπων ουσιών, συνελήφθη χθες βράδυ κοντά σε νηπιαγωγείο σε περιοχή των Συκεών. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων δύο συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους άνω του ενός κιλού, καθώς επίσης 17 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων.

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών έγιναν στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που εκπονήθηκε έπειτα από καταγγελίες αναφορικά με άτομα που συχνάζουν, κυρίως απογευματινές-βραδινές ώρες, σε σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή του δήμου Νεάπολης - Συκεών και διακινούν ή κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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