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ΚΡΗΤΗ

Χανιά 1973: Το Ενετικό Λιμάνι μέσα από ένα σπάνιο έγχρωμο φιλμ

Χανιά 1973
clock 21:39 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εικόνες από τα Χανιά του 1973 έρχονται ξανά στο φως μέσα από ένα σπάνιο, βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm, από το αρχείο του Δρ. Γ. Χατζηδάκη.

Ο φακός καταγράφει το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, με τον Αιγυπτιακό Φάρο να δεσπόζει στο πρώτο πλάνο. Πρόκειται για ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και φωτογραφημένα μνημεία της πόλης, με την ιστορία του να συνδέεται τόσο με την Ενετοκρατία όσο και με την περίοδο της αιγυπτιακής κυριαρχίας στην Κρήτη, όταν ανακατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα.

Στο λιμάνι καταγράφεται ένα ψαροκάικο που επιστρέφει, ενώ στην προβλήτα δύο άνδρες σηκώνονται από τα τσιμεντένια στηθαία και απομακρύνονται. Η κάμερα ακολουθεί την πορεία του σκάφους, αποτυπώνοντας παράλληλα την καθημερινότητα της πόλης πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Στο πανοραμικό πλάνο διακρίνονται τα κτίρια γύρω από το λιμάνι, μικρές βάρκες και τμήματα της χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής των Χανίων, με τα ίχνη της Ενετικής και Οθωμανικής περιόδου να παραμένουν έντονα στο αστικό τοπίο.

Ένα πολύτιμο οπτικό στιγμιότυπο που μεταφέρει τον θεατή στα Χανιά μιας άλλης εποχής, μέσα από εικόνες της πόλης και του λιμανιού όπως καταγράφηκαν το 1973.

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