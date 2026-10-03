Παρολίγον γυναικοκτονία στο Λαύριο: Μάχη για τη ζωή δίνει ο 33χρονος που μαχαιρώθηκε από τον πρώην της συντρόφου του

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Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 33χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι κατά τη διάρκεια αιματηρής επίθεσης στο Λαύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026. Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και η 32χρονη σύντροφός του, πρώην σύζυγος του φερόμενου ως δράστη, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και να επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο ενήλικες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για να καταφέρει να μπει στην κατοικία φέρεται να χρησιμοποίησε μία σκάλα που βρήκε στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Ο δράστης φέρεται να είχε μαζί του τρία μαχαίρια και μία βαριοπούλα, ενώ μετά την επίθεση παραδόθηκε στις Αρχές.

Μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τη σύντροφό του

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο 33χρονος μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει τη σύντροφό του από τον πρώην σύζυγό της.

Η 32χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να της προκαλέσει πολλαπλά τραύματα.

Την ίδια ώρα, στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο παιδιά της 32χρονης και του πρώην συζύγου της, ηλικίας περίπου 2 και 1 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν.

Η εικόνα αυτή προσθέτει ακόμη μία δραματική διάσταση στην υπόθεση, την ώρα που οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 33χρονος

Ο 33χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή και θωρακική χώρα, αλλά και στη βουβωνική περιοχή.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Αφού σταθεροποιήθηκε, διασωληνώθηκε, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε κατά τις βραδινές ώρες και παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραύματα στην περιοχή της κλείδας και των πλευρών, καθώς και στην ευαίσθητη περιοχή.

Η μητέρα του 33χρονου, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολη η κατάσταση».

Ο αδερφός του, από την πλευρά του, μίλησε για τις κρίσιμες ώρες που περνά η οικογένεια.

«Ο αδερφός μου για αρκετά χρόνια ήταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ολλανδία. Πήρε την απόφαση από έρωτα να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα και βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη θέση. Οι γιατροί μάς έχουν πει ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του και ότι κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη», ανέφερε.

«Έχουν ακουστεί πολλά, εμάς δεν μας έχει πει κανείς τι πραγματικά έχει συμβεί. Έχουμε ακούσει ότι μπήκε μπροστά για να σώσει την κοπέλα του από τον πρώην της. Όλα θα φανούν, τώρα μας νοιάζει να τα καταφέρει», πρόσθεσε.

Τα τραύματα της 32χρονης

Η 32χρονη τραυματίστηκε επίσης κατά την επίθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα, στην κοιλιακή και θωρακική χώρα, καθώς και στα άνω άκρα.

Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο σταθεροποιήθηκε και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Καθώς διέθετε ιδιωτική ασφάλιση, επέλεξε να μεταφερθεί και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η κατάσταση της υγείας της εμφανίζεται πλέον σταθερή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο.

Τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Το αιματηρό περιστατικό στο Λαύριο δεν ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ένα μεμονωμένο επεισόδιο.

Η 32χρονη είχε καταγγείλει επανειλημμένα τον πρώην σύζυγό της για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες, στις 27 Νοεμβρίου 2025, στις 13 Αυγούστου 2026, στις 27 Αυγούστου 2026 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρώτη καταγγελία αφορούσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απειλές κατά της ζωής της 32χρονης.

Παράλληλα, στις 10 Ιουλίου 2026 είχε καταγγελθεί παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, ενώ είχε προηγηθεί και καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Είχε στη διάθεσή της Panic Button

Μετά την πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, είχε χορηγηθεί στη γυναίκα η εφαρμογή «Panic Button», προκειμένου να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι την ημέρα της επίθεσης.

Η υπόθεση φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία θυμάτων που έχουν ήδη καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και βρίσκονται υπό καθεστώς δικαστικών περιορισμών.

Η σύλληψη έναν μήνα πριν

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει και το γεγονός ότι ο 32χρονος είχε συλληφθεί μόλις έναν μήνα πριν από την αιματηρή επίθεση.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί του ΑΤ Λαυρεωτικής αναζήτησαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του, μετά το τελευταίο περιστατικό που είχε καταγγελθεί.

Όταν τον εντόπισαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εμπόδισαν να διαφύγει και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο, αλλά και σε έρευνα στο αυτοκίνητό του.

Κατά τον έλεγχο φέρεται να βρέθηκαν και να κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος. Ο 32χρονος συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση να πλησιάζει την κατοικία της πρώην συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και περιορισμοί στην επικοινωνία του με τα ανήλικα παιδιά τους, η οποία προβλεπόταν να γίνεται παρουσία συνηγόρου.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, σύμφωνα με τις Αρχές, σημειώθηκε η νέα αιματηρή επίθεση.

Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι συγγενείς της 32χρονης και του 33χρονου κάνουν λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου ιστορικού καταγγελιών και των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί.

Το εάν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και ποια ακριβώς ήταν η πορεία του δράστη μέχρι να φτάσει στο σπίτι της πρώην συζύγου του αναμένεται να διερευνηθεί από την προανάκριση και την περαιτέρω δικαστική διαδικασία.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον όλων παραμένει στραμμένο στην κατάσταση του 33χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η 32χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά την επίθεση.

Για την οικογένεια του 33χρονου, αυτή τη στιγμή, το μόνο που έχει σημασία είναι να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

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