Nations League: Αγγλική παράσταση στη Ριέκα: 7-0 την Κροατία

Μια Αγγλία να την «πιεις στο ποτήρι» και μία Κροατία... για κλάματα!

Σε μία ποδοσφαιρική παράσταση άνευ προηγουμένου, με 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τα «Τρία Λιοντάρια» πέρασαν ένα από τα πιο παραγωγικά βράδια στην Ιστορία τους. Διέσυραν την «Χρβάτσκα» στη Ριέκα με 7-0 (η πιο βαριά ήττα στα χρονικά της εθνικής) και με την 2η νίκη τους σε τρία ματς στον 3ο όμιλο της Leage A «έπιασαν» προσωρινά στην κορυφή την Ισπανία (η «ρόχα» υποδέχεται στις 21:45 την Τσεχία με στόχο το 3/3).

Το τελικό σκορ μαρτυρά τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στη σημερινή αναμέτρηση. Το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ έκανε "πάρτι" στον αγωνιστικό χώρο κι ό,τι ώρα ήθελε σκόραρε. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με δύο ασίστ κι ένα γκολ, ο Χάρι Κέιν με 2 γκολ (89 τέρματα με το εθνικό συγκρότημα) και ασίστ, αλλά και Σάκα με 2 γκολ «χόρευαν» στην κροατική άμυνα.

Οι Κροάτες του Σλάβεν Μπίλιτς μετά την «τεσσάρα» από την Ισπανία (4-1) γνώρισαν μία αδιανόητη συντριβή μέσα στο «σπίτι» τους και σαφώς η μετά-Ντάλιτς εποχή δεν εξελίσσεται καθόλου μα καθόλου καλά για την εθνική ομάδα. Σε τέτοιο βαθμό που τίποτα δεν θα πρέπει ν' αποκλειστεί, ακόμη και για το μέλλον του Σλάβεν Μπίλιτς.

Βασικοί με Ισλανδία, Μάγκνουσον και Σίγκουρτσον»

Με τους Μάγκνουσον (Ατρόμητος) και Σίγκουρτσον (Καλαμάτα, έγινε αλλαγή στο 46') στο αρχικό σχήμα, η Ισλανδία δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στο Ρέικιαβκ με 3-0 της Βουλγαρίας και με τη δεύτερη σερί νίκη της να βρεθεί στην κορυφή του 4ου ομίλου της League C μετά από 3 αγώνες (7 βαθμούς).