ΣΑΒ.03 Οκτ 2026 23:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Αγγλική παράσταση στη Ριέκα: 7-0 την Κροατία

κειν
clock 21:36 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια Αγγλία να την «πιεις στο ποτήρι» και μία Κροατία... για κλάματα!

Σε μία ποδοσφαιρική παράσταση άνευ προηγουμένου, με 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τα «Τρία Λιοντάρια» πέρασαν ένα από τα πιο παραγωγικά βράδια στην Ιστορία τους. Διέσυραν την «Χρβάτσκα» στη Ριέκα με 7-0 (η πιο βαριά ήττα στα χρονικά της εθνικής) και με την 2η νίκη τους σε τρία ματς στον 3ο όμιλο της Leage A «έπιασαν» προσωρινά στην κορυφή την Ισπανία (η «ρόχα» υποδέχεται στις 21:45 την Τσεχία με στόχο το 3/3).

Το τελικό σκορ μαρτυρά τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στη σημερινή αναμέτρηση. Το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ έκανε "πάρτι" στον αγωνιστικό χώρο κι ό,τι ώρα ήθελε σκόραρε. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με δύο ασίστ κι ένα γκολ, ο Χάρι Κέιν με 2 γκολ (89 τέρματα με το εθνικό συγκρότημα) και ασίστ, αλλά και Σάκα με 2 γκολ «χόρευαν» στην κροατική άμυνα. 

Οι Κροάτες του Σλάβεν Μπίλιτς μετά την «τεσσάρα» από την Ισπανία (4-1) γνώρισαν μία αδιανόητη συντριβή μέσα στο «σπίτι» τους και σαφώς η μετά-Ντάλιτς εποχή δεν εξελίσσεται καθόλου μα καθόλου καλά για την εθνική ομάδα. Σε τέτοιο βαθμό που τίποτα δεν θα πρέπει ν' αποκλειστεί, ακόμη και για το μέλλον του Σλάβεν Μπίλιτς.

Βασικοί με Ισλανδία, Μάγκνουσον και Σίγκουρτσον»

Με τους Μάγκνουσον (Ατρόμητος) και Σίγκουρτσον (Καλαμάτα, έγινε αλλαγή στο 46') στο αρχικό σχήμα, η Ισλανδία δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στο Ρέικιαβκ με 3-0 της Βουλγαρίας και με τη δεύτερη σερί νίκη της να βρεθεί στην κορυφή του 4ου ομίλου της League C μετά από 3 αγώνες (7 βαθμούς).

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αγγλία Κροατία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis