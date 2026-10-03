Κονιόρδου: "Όταν ήμουν παιδί είχα δεχθεί χυδαία λεκτική βία που με πλήγωνε πάρα πολύ"

Η Λυδία Κονιόρδου έδωσε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται και αναφέρθηκε στις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε όταν ήταν ακόμα παιδί.

«Όλες οι γυναίκες έχουμε ζήσει τη βία σε όλες τις μορφές της. Όταν ήμουν παιδί, είχα δεχθεί λεκτική βία τόσο χυδαία και τόσο ακραία που με πλήγωνε πάρα πολύ. Ύστερα, παλαιότερα, υπήρχαν οι λεγόμενοι εφαψίες. Σε έπιαναν, σε χούφτωναν, σε στριμώχνανε», δήλωσε αρχικά η Λυδία Κονιόρδου.

«Θυμάμαι τη γιαγιά μου που με πήγαινε στο Σινιάκ για να δω παιδικό σινεμά και ήταν ο εφιάλτης μου. Από πού φυτρώναν αυτά τα χέρια; Από κάτω, από μπρος, από πίσω, από παντού. Φύτρωναν χέρια, ήμουν κοριτσάκι 6 – 7 χρονών και προσπαθούσαν να με χουφτώσουν. Και αυτό ήτανε πάρα πολύ τραυματικό για μένα», εξομολογήθηκε ακόμα η σπουδαία ηθοποιός

«Δεν τολμούσα να πω τίποτα γιατί η γιαγιά μου έτσι και της έλεγα κάτι θα σήκωνε το σινεμά στο ποδάρι και θα γινόμασταν ρεζίλι – έτσι ένιωθα – και δεν έλεγα τίποτα και το υπέφερα. Υπέφερα όλη τη διάρκεια αυτής της προβολής, έχοντας αυτό το μαρτύριο. Πέρα από το ότι έξω από το σπίτι μου, εδώ στην πόρτα ήταν κάποιος, πήγαινα στα Αγγλικά και ερχόμουν με το λεωφορείο και κάποιος με παρακολούθησε. Αυτός όταν είδε ότι θα με χάσει, μ’ όρμησε. Το μόνο που κατάφερα να κάνω ήταν να βγάλω μια μεγάλη κραυγή και με έσωσαν τα σκυλιά της γειτονιάς», αποκάλυψε

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