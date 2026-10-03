Γαλλία: Μαθητής έχασε το μάτι του στις μαθητικές κινητοποιήσεις

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις για την κατάσταση στην εκπαίδευση, με τα επεισόδια να παίρνουν ολοένα και πιο βίαιες διαστάσεις. Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού και έχουν επεκταθεί σε αρκετές γαλλικές πόλεις, συνοδεύονται από συγκρούσεις, σοβαρούς τραυματισμούς και χιλιάδες συλλήψεις.







Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν περιστατικά βίας τόσο από διαδηλωτές όσο και κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων, εντείνοντας τις αντιδράσεις και τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κινητοποιήσεις.







Παράλληλα, έχει καταγραφεί επίθεση ομάδας μαθητών εναντίον αστυνομικού. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μετά από επεισόδιο κατά το οποίο ο αστυνομικός είχε κρατήσει το κεφάλι ενός μαθητή μέσα σε νερό.

Στη Μασσαλία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χρησιμοποίησε φλογοβόλο εναντίον γυναίκας που επιχείρησε να τον εμποδίσει να προκαλέσει ζημιές σε στάση τραμ.

Στη νότια Γαλλία, την ίδια ώρα, καταγγέλθηκε επίθεση σε εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο καθηγητής δέχθηκε επίθεση με βενζίνη και έγινε απόπειρα να του βάλουν φωτιά.

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετέχουν πλέον όχι μόνο μαθητές αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας νέοι, λαμβάνουν όλο και πιο συγκρουσιακό χαρακτήρα.

Καταγγελίες για τη δράση αστυνομικών



Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η στάση των αστυνομικών δυνάμεων.

Βίντεο και καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, αστυνομικούς να συμμετέχουν σε ενέργειες καταστροφής, μεταξύ άλλων πετώντας πέτρες και προκαλώντας ζημιές σε βιτρίνες.







Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και νέα συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές αρχές αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας και καταστροφών που σημειώνονται στο περιθώριο των κινητοποιήσεων.

Νέα ραντεβού στους δρόμους



Παρά την ένταση των τελευταίων ημερών, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει καλέσει σε μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της 6ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Νέα κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί και για τις 17 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία είχε ήδη προγραμματιστεί διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων».

Η συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στις κινητοποιήσεις δείχνει ότι η διαμαρτυρία έχει ξεπεράσει τα στενά όρια των μαθητικών αιτημάτων και συνδέεται πλέον με μια ευρύτερη συζήτηση για τη δημόσια εκπαίδευση και τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός του 2027



Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε άλλες γαλλικές πόλεις, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τις βασικές κατευθύνσεις του προϋπολογισμού για το 2027.

Στον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,7%, με τις συνολικές δαπάνες να ανέρχονται σε 65,53 δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.

Η αύξηση είναι χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία κριτικής από την πλευρά όσων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι η εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Σύμφωνα με την κυβερνητική θέση, η αύξηση κάτω από τον πληθωρισμό συνδέεται με τη μείωση του αριθμού των μαθητών.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών και προβλήματα στα σχολεία



Στα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη και οι συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερη διάσταση έχει λάβει το πρόβλημα στο Σεν-Σαιν-Ντενί, νομό στα βορειοανατολικά του Παρισιού.

Σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, περίπου δύο στα τρία λύκεια του νομού συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, έρευνα του συνδικάτου αναφέρει ότι τα δύο τρίτα των σχολείων της περιοχής αντιμετωπίζουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Οι ελλείψεις προσωπικού αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαζί με τον συνωστισμό στις τάξεις και τις γενικότερες συνθήκες εργασίας και φοίτησης.

Σχεδόν στάσιμη η δαπάνη ανά μαθητή



Η Γαλλία βρίσκεται στη μεσαία κατηγορία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπαίδευση.

Ωστόσο, η μέση δαπάνη ανά μαθητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Παιδείας, το 2024 η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε στα 11.660 ευρώ ανά μαθητή, έναντι 11.910 ευρώ το 2010.

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