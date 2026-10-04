Νέα Ιωνία: Δάγκωσε την οδηγό ταξί, της έκοψε το αυτί και την κυνηγούσε στον δρόμο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση που δέχθηκε 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος, αφού τη δάγκωσε στο πρόσωπο και της έσκισε το αυτί, φέρεται να την κυνηγούσε στον δρόμο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τελικά κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 35χρονο, περιέγραψε στον Alpha ότι ξύπνησε ακούγοντας φωνές για βοήθεια και, όταν κοίταξε έξω, είδε αρχικά την οδηγό να βγαίνει από το ταξί και στη συνέχεια τον άνδρα να την καταδιώκει.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «γύρω στις 00:00 ξυπνάω και ακούω "βοήθεια βοήθεια" και βλέπω έξω πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω να βγαίνει από το αμάξι μία κοπέλα. Μέχρι να βγω βλέπω έναν άνθρωπο να βγαίνει από το ταξί και να κυνηγάει την κοπέλα. Πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα προς εμένα και τον ακινητοποιήσαμε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι γείτονες άκουσαν φωνές και αντίκρισαν την οδηγό αιμόφυρτη και σε κατάσταση αμόκ.

Ο 35χρονος είχε επιβιβαστεί στο ταξί της 54χρονης και κατά τη διάρκεια της κούρσας οι δυο τους λογομάχησαν. Τότε, ο άνδρας επιτέθηκε στην οδηγό και τη δάγκωσε με μανία στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της σκίσει το αυτί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρό τραυματισμό στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

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