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Έκτακτη σύσκεψη στο Μαλεβίζι για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία

δημαρχειο μαλεβιζιου
clock 15:51 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας συγκαλεί αύριο, Δευτέρα, στις 8:30 το πρωί, έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, ενόψει και της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου.

Στόχος της σύσκεψης είναι η άμεση και αναλυτική αποτίμηση των συνεπειών της πολυήμερης κακοκαιρίας στο Μαλεβίζι, η επικαιροποίηση της καταγραφής των ζημιών στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο, καθώς και στις υποδομές του Δήμου, και η ιεράρχηση των αναγκών και των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Η σύσκεψη θα διαμορφώσει την πλήρη εικόνα που θα μεταφέρει ο Δήμαρχος στη συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με στόχο να τεθούν με σαφήνεια οι ανάγκες του Δήμου και να δρομολογηθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

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