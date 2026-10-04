Θρίλερ στη Σαμαριά: Αποκλεισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στην "καρδιά" του φαραγγιού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση παρακολούθησης και ο σχεδιασμός για τον ασφαλή απεγκλωβισμό οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι παραμένουν αποκλεισμένοι για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο στην «καρδιά» του Φαραγγιού της Σαμαριάς.

Η πρωτοφανής κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μετέτρεψε το παγκοσμίου φήμης μονοπάτι σε έναν ορμητικό και απροσπέλαστο χείμαρρο, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε μετακίνηση.



Ασφαλείς αλλά αποκλεισμένοι στο φυλάκιο

Οι εγκλωβισμένοι είναι έξι υπάλληλοι του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και δύο δασοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του Εθνικού Δρυμού για προγραμματισμένες εργασίες πριν ξεσπάσει το κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις Αρχές, και οι οκτώ εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και προστατεύονται μέσα στο κεντρικό φυλάκιο, στη θέση Σαμαριά (στο 7ο χιλιόμετρο της διαδρομής). Το καταφύγιο διαθέτει επάρκεια τροφίμων, νερού και φαρμακευτικού υλικού, ενώ υπάρχει συνεχής δορυφορική και ασύρματη επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.



Ιστορικά ύψη βροχής εμποδίζουν την έξοδο.





Το κύριο εμπόδιο για την απομάκρυνσή τους παραμένει η ακραία ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο φαράγγι. Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου: στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκε το εντυπωσιακό ύψος βροχής των 318 χιλιοστών μέσα σε μόλις δύο ημέρες – ένας όγκος νερού που ισοδυναμεί με τις συνολικές βροχοπτώσεις 10 έως 12 μηνών για την περιοχή.





Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι ακόμη και μετά την πλήρη παύση των φαινομένων, θα χρειαστεί να μεσολαβήσουν αρκετές ώρες προκειμένου να υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων και να σταθεροποιηθεί το έδαφος από τυχόν κατολισθήσεις, ώστε να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα σωστικά συνεργεία.

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