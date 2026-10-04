Μεσαμπελιές: «Δεν αντέχουμε άλλο» – Πάνω από 10 ημέρες χωρίς νερό

Πάνω από δέκα ημέρες χωρίς νερό παραμένουν κάτοικοι στις Μεσαμπελιές και συγκεκριμένα στην οδό Διονύσου, καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής με επιστολή της στο ekriti.gr παρά τις ενημερώσεις ότι η υδροδότηση θα αποκατασταθεί, το νερό δεν έχει επιστρέψει, με οικογένειες και μικρά παιδιά να αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται να αγοράζουν συνεχώς εμφιαλωμένα νερά, ενώ, όπως καταγγέλλουν, αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, το πλύσιμο και την καθαριότητα.

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Οι ίδιοι ζητούν από τη ΔΕΥΑΗ να παρέμβει άμεσα και να αποκαταστήσει την υδροδότηση, τονίζοντας ότι δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: να έχουν νερό στα σπίτια τους.

Αναλυτικά στο μήνυμά της η αναγνώστρια αναφέρει τα εξής:

Σας παρακαλώ θα ήθελα να δημοσιοποιήσετε το παρακάτω άρθρο μήπως οι αρμόδιοι κινητοποιηθούν...

Πάνω από 10 ημέρες χωρίς νερό στις Μεσαμπελιές – Αυτή είναι η καθημερινότητά μας

Είμαι κάτοικος των Μεσαμπελιών και της οδού Διονύσου και πλέον πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να ακουστεί η αγανάκτησή μας. Έχουμε μείνει χωρίς νερό για περισσότερες από δέκα ημέρες και η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Την Παρασκευή μάς ενημέρωσαν ότι το νερό θα ερχόταν το βράδυ. Περιμέναμε με την ελπίδα ότι επιτέλους θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Το βράδυ πέρασε, η επόμενη μέρα ήρθε και φτάσαμε στην τρίτη ημέρα μετά την "ενημέρωση" και νερό ακόμη δεν έχουμε.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτά τα λόγια δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Είναι η καθημερινότητά μας. Σακούλες γεμάτες εξάδες νερού μέσα στο σπίτι, ρούχα που περιμένουν να πλυθούν και μια οικογένεια που προσπαθεί να λειτουργήσει χωρίς το πιο βασικό αγαθό.

Έχουμε μικρά παιδιά. Δεν μπορούμε να μαγειρέψουμε, να πλύνουμε, να καθαρίσουμε, να κάνουμε μπάνιο, να καλύψουμε ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να φεύγουμε από τα σπίτια μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να γίνονται αυτονόητα στο σπίτι μας.

Κουβαλάμε καθημερινά νερά, αγοράζουμε ξανά και ξανά εμφιαλωμένα και προσπαθούμε να αντέξουμε. Πόσο ακόμη;

Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε νερό. Ζητάμε να μπορούμε να ζούμε στα σπίτια μας με αξιοπρέπεια.

ΔΕΥΑΗ, ακούστε μας. Δεν αντέχουμε άλλο.

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