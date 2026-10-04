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ΚΡΗΤΗ

Στην δίνη της κακοκαιρίας: "Χειρότερα από χθες" λέει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Ιεράπετρα ΚΑκοκαιρία
clock 11:48 | 04/10/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέο μήνυμα 112 εστάλη σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με την κυκλοφορία να παραμένει διακομμένη σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας–Σητείας, στην περιοχή των Φερμών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μανόλη Φραγκούλη με τον οποίο επικοινώνησε το Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από χθες.

Ιεράπετρα ΚΑκοκαιρία

Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία έχουν κοπεί στη μέση, ενώ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, οι διασώσεις ανθρώπων είναι πλέον συχνό φαινόμενο.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, όπως φάνηκε όταν ένας 72χρονος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Καθαράδες. Ο άνδρας κινδύνευσε σοβαρά, όμως κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να τον απομακρύνουν από τα νερά και να τον μεταφέρουν στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

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