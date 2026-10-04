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Κρήτη: Κινδύνευσε να πνιγεί ένας άνδρας - Απεγκλωβίστηκαν 22 άτομα στο Κουτσουνάρι

Φέρμα Ιεράπετρας
clock 11:10 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά κινδύνευσε ένας ηλικιωμένος στις Καθαράδες Ιεράπετρας σήμερα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα ορμητικά νερά που είχαν συγκεντρωθεί μετά την έντονη βροχόπτωση.

Ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε από το νερό, με κατοίκους της περιοχής να παρεμβαίνουν άμεσα και να καταφέρνουν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, στο Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας οι πυροσβεστικές αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες στον απεγκλωβισμό συνολικά 22 ατόμων που λόγω του καιρού είχαν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία. 

απεγκλωβισμός

(Απεγκλωβισμός ατόμων από την Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα)

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