Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στα Ζωνιανά – Εκκενώθηκαν σπίτια (εικόνες)

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Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα (5/10) και την Τρίτη (6/1) τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου και στα Ζωνιανά καθώς τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία παραμένουν σοβαρά.

Η απόφαση του δημάρχου Γιώργου Κλάδου αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους παιδικούς σταθμούς, λόγω των δυσκολιών πρόσβασης αλλά και των προβλημάτων στην υδροδότηση.

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Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής προσέλευση και παραμονή μαθητών και προσωπικού, αλλά και οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής.

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(Στιγμιότυπο από τα Ζωνιανά)

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου περίπου 40 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει τα νερά και οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

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(Στιγμιότυπο από τα Ζωνιανά)

Στα περισσότερα χωριά του Δήμου Μυλοποτάμου η υδροδότηση έχει διακοπεί από χθες, με τον Δήμο να διανέμει εμφιαλωμένο νερό στα νοικοκυριά για την κάλυψη των βασικών αναγκών.

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Αντίθετα, στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

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