Σαμαράς για κυβέρνηση: «Αυτούς τους πήρε το Ποτάμι» (βίντεο)

Νέο βίντεο με αιχμές κατά της κυβέρνησης ανήρτησε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ανήμερα της επετείου των 52 χρόνων από την ίδρυση της Ν.Δ.

Μία ημέρα μετά τις βολές που εξαπέλυσε ο κ. Σαμαράς με αιχμή τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ, αλλά και τις δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν για τη Βόρεια Μακεδονία, ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί μεταξύ άλλων κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, σχολιάζοντας δηκτικά και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της Ν.Δ.

Τους πήρε το Ποτάμι... #antonissamaras #ακρίβεια #νδ #κυβέρνηση https://t.co/HC9AWPtp8C — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) October 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Σαμαράς κατά Κυβέρνησης: «Σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς - Δεν είναι αυτή η Ελλάδα»