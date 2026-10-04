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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Σαμαράς για κυβέρνηση: «Αυτούς τους πήρε το Ποτάμι» (βίντεο)

αντώνης σαμαράς
clock 14:11 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο βίντεο με αιχμές κατά της κυβέρνησης ανήρτησε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ανήμερα της επετείου των 52 χρόνων από την ίδρυση της Ν.Δ.

Μία ημέρα μετά τις βολές που εξαπέλυσε ο κ. Σαμαράς με αιχμή τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ, αλλά και τις δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν για τη Βόρεια Μακεδονία, ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί μεταξύ άλλων κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, σχολιάζοντας δηκτικά και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της Ν.Δ.

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