ΒΟΑΚ: Στις φλόγες αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

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Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, αυτοκίνητο που κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Φόδελε.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με τον οδηγό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εικόνες από το περιστατικό κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί.

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