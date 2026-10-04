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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Στις φλόγες αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε ΙΧ στον ΒΟΑΚ
clock 13:33 | 04/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, αυτοκίνητο που κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του Φόδελε.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με τον οδηγό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εικόνες από το περιστατικό κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί.

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