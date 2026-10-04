Ηράκλειο: Σύσκεψη στη Λότζια υπό τον δήμαρχο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία

Τεχνική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4/10 στη Λότζια υπό την προεδρία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τη συμμετοχή της ομάδας Πολιτικής Προστασίας και των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν μια πρώτη, συνολική αποτίμηση των ζημιών που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, ενόψει και της καθόδου κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη την Δευτέρα 5/10. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν και αυτοψίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου σε όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκαν προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μετέφεραν την εικόνα από τις κατά τόπους περιοχές, καταγράφοντας τα σημαντικότερα προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, το οδικό δίκτυο, τις υποδομές, τις καλλιέργειες και τις ιδιωτικές περιουσίες. Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συνέθεσε τα δεδομένα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας πλήρης και τεκμηριωμένος φάκελος διεκδικήσεων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση καταγραφή, ταχύτατες διαδικασίες αποζημιώσεων και κρατική αρωγή, επισημαίνοντας ότι η αυριανή παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου αποτελεί κομβική ευκαιρία για την άμεση δρομολόγηση των έργων αποκατάστασης, σημειώνοντας: «Βρισκόμαστε σε πλήρη δραστηριοποίηση. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε αύριο στους εκπροσώπους της κυβέρνησης την πραγματική διάσταση των προβλημάτων, διεκδικώντας άμεσα κονδύλια και στήριξη για τους συνδημότες μας και τις υποδομές του Δήμου μας».

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Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός, Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, η Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Γιάννα Καλονάκη, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Βασίλης Παρασύρης, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ Μανόλης Κοσμαδάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μανόλης Χαιρέτης και Γιάννης Σμπώκος, τα στελέχη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Μανώλης Κουκιαδάκης, Μαρία Μουντράκη, Κλειώ Σταυρουλάκη, η Προϊσταμένη της Δημοτικής Αστυνομίας Βούλα Πλατάκη, και τα στελέχη των Υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, Μανόλης Αρχαύλης, Δέσποινα Βαρσαμιδάκη, Πέπη Βαλύρη, Κοινωνικής Μέριμνας Αντώνης Πασπαλιάρης και Καθαριότητας Νεκτάριος Παπαδακάκης. Επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: 3ης Δ.Κ Βασίλης Τριτσάρης , Προφήτη Ηλία Μανόλης Τσατσαράκης, Κυπαρισσίου Μαρία Σταυρακάκη και ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Βιτώρος, Άνω Ασιτών Βαγγέλης Πιπεράκης, Κάτω Ασιτών Αστρινός Χριστοδουλάκης, Αγίου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Πυργού Μιχάλης Χαιρέτης, Πενταμοδίου Γιάννης Γιαμνιαδάκης, Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Βενεράτου Βαγγέλης Μαραγκάκης, Καλλιθέας Μαρία Χουρδάκη, Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, Κερασίων Γιάννης Κογκάκης, Σίβας Γιώργος Κτιστάκης, Νέα Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς και η Αντιπρόεδρος Μαρία Χριστοδούλου, Δαφνών Βασίλης Πετρογιάννης.

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