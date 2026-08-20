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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος - Νεκρός 21χρονος δικυκλιστής

τροχαιο
clock 07:28 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19.08) στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου, με έναν 21χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φορούσε προστατευτικό κράνος. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

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