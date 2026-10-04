Formula 1-Ο Φερστάπεν νικητής στο...χάος της Σεπάνγκ

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), υπερασπίστηκε με επιτυχία την πρώτη pole position της χρονιάς, κερδίζοντας το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, που διεξήχθη στη πίστα Σεπανγκ στη Μαλαισία, πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη του νίκη στη σεζόν και 72η στην καριέρα του .

Ένας αγώνας που ξεκίνησε με 93 λεπτά καθυστέρησης λόγω έντονης βροχής και προβλημάτων που προέκυψαν από αυτή.

Ο Φερστάπεν ήταν ο τελευταίος οδηγός που είχε κερδίσει στη Σεπάνγκ το 2017, προτού η πίστα αφαιρεθεί από το αγωνιστικό ημερολόγιο. Ο Ολλανδός, έδωσε μεγάλη ώθηση στη Red Bull παρά το αρχικό πισωγύρισμα, καθώς έχασε την πρωτοπορία πριν από την πρώτη στροφή.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι τερμάτισε δεύτερος με τη Mercedes, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari κατέλαβε την τρίτη θέση, παρά το ρίσκο με τα ελαστικά που είχε ρίξει τον Βρετανό στη 18η θέση στην αρχή του αγώνα.

Ο Τζωρτζ Ράσελ, «ομόσταβλος» και βασικός αντίπαλος του Αντονέλι, βρισκόταν στην τρίτη θέση όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω πιθανού προβλήματος στη μονάδα ισχύος, πέντε γύρους πριν από το τέλος.

Οι τελευταίοι τέσσερις γύροι εξελίχθηκαν σε μια άμεση μάχη για τις θέσεις του βάθρου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με το αυτοκίνητο ασφαλείας (safety car) στην πίστα. Τότε ήταν που Χάμιλτον, ο οποίος κυνηγούσε τον Ίσακ Ατζάρ της Red Bull για αρκετούς γύρους, έκανε την κίνησή του.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στις πίσω θέσεις της εκκίνησης εν μέσω του χάους που προκάλεσε η βρεγμένη πίστα, κατάφερε να σώσει την τέταρτη θέση για τη Ferrari, προσπερνώντας τον Ατζάρ δύο γύρους πριν από το τέλος.

Η βαθμολογούμενη 10αδα στο γκραν πρι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:47:14.808

2. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) +2.307

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) +4.919

4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) +7.258

5. Ισακ Aτζάρ (Γαλλία/Red Bull) +8.571

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) +9.454

7. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) +12.753

8. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) +13.372

9. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) +13.993

10. Αρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) +15.928

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 320 βαθμοί

2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 236

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 214

4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 191

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 188

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 188

7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 128

8. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 96

9. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 65

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 41

11. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 38

12. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 27

13. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 20

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 10

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 7

16. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 7

17. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 7

18. Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Williams) 7

19. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 5

20. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Racing Bulls) 1

21. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

22. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

23. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 556

2. Ferrari 405

3. McLaren-Mercedes 316

4. Red Bull-Red Bull Ford 298

5. Racing Bulls-Red Bull Ford 90

6. Alpine-Mercedes 68

7. Haas-Ferrari 27

8. Audi 17

9. Williams-Mercedes 12

10. Aston Martin-Honda 7

11. Cadillac-Ferrari 0