Δρόμος Πλάτανος - Σφηνάρι: Η "ανάπτυξη" που έφερε καταστροφή και αναπάντητα ερωτήματα στα Χανιά

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Ποιας ανάπτυξης και προς όφελος ποιών; Το ερώτημα αυτό, που θέτει δημόσια η Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλατάνου-Σφηναρίου, αποτυπώνει ανάγλυφα το παρασκήνιο πίσω από την κατασκευή του νέου επαρχιακού δρόμου στα δυτικά του νομού Χανίων. Με το πρόσχημα του κατεπείγοντος εν μέσω πανδημίας και με την επιστράτευση του άρθρου 7Α για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ένα έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

Σήμερα, ενόψει του επικείμενου δικαστηρίου για τις οριστικές τιμές των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη σκοπιμότητα του έργου επιστρέφουν στο προσκήνιο, ζητώντας επιτακτικά απαντήσεις.

Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥ- ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ

Δρόμος Πλάτανος-Σφηνάρι: Μία ακόμη χαμένη γη και πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Με αφορμή τη διάνοιξη του νέου δρόμου Πλάτανος - Σφηνάρι και ενόψει του επικείμενου δικαστηρίου, 6-10-2026, για τον καθορισμό της οριστικής τιμής αποζημίωσης, εκφράζουμε τη διαμαρτυρία και την πλήρη αντίθεση μας, για το συγκεκριμένο έργο υποδομής, καταθέτοντας ερωτήματα για τα οποία δεν δόθηκαν ΠΟΤΕ απαντήσεις!

Το έργο αυτό γίνεται σε μια περιοχή με έντονο ανάγλυφο και μοναδικό φυσικό τοπίο. Ένας φαραωνικός επαρχιακός δρόμος, τον οποίο θεωρούμε λανθασμένο στο σχεδιασμό, επικίνδυνο, χωρίς ουσιαστική αναγκαιότητα και σπάταλο περιβαλλοντικά και οικονομικά. Ένας δρόμος σχεδόν παράλληλος σε αρκετά σημεία με τον υφιστάμενο, με κόστος εκκίνησης 20 εκατ. €, για την ανάπτυξη - λένε - της περιοχής.

Ωστόσο, το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι: ΠΟΙΑΣ ανάπτυξης και προς όφελος ΠΟΙΩΝ γίνεται;

ΠΟΙΟΣ φορέας αποφάσισε για τη νέα χάραξη και υλοποίηση αυτού του έργου;ΟΧΙ, το διαχρονικό αίτημα ήταν η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης επαρχιακής οδού με διαπλατύνσεις και όπου απαιτείται τ

Ζήτησε ποτέ κάποιος τοπικός φορέας τέτοιο δρόμο με νέες χαράξεις;

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ΟΧΙ, το διαχρονικό αίτημα ήταν η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης επαρχιακής οδού με διαπλατύνσεις και όπου απαιτείται τα απαραίτητα τεχνικά έργα.

Αντί αυτού αποφασίζεται νέα χάραξη (με αερογέφυρες, σκάψιμο βουνών, παράδρομους) εν μέσω πανδημίας και με υπαγωγή του στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν 2882/2001) επικαλούμενοι το δημόσιο συμφέρον - ωφέλεια.

Εντάσσεται στο “επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης” 2014-2020 στις 29/05/2020 και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο 27/08/2020.

Αυτό σημαίνει με διαδικασίες επείγοντος να προχωρήσει το έργο σύμφωνα με το οποίο απαλλοτριώνονται 315.684,01 τ.μ. έκτασης και που μέχρι στιγμής μόνο στο Σφηνάρι έχουν ξεριζωθεί πάνω από 1300 παραγωγικά ελαιόδεντρα τα οποία παρείχαν εφόρου ζωής εισόδημα και άγνωστο πόσα πεύκα και κυπαρίσσια.

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν τον Μάιο του 2023 όταν πλέον δεν είχανε καμία δυνατότητα αντίδρασης-ένστασης (6 μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας).

Οι προσωρινές τιμές που δόθηκαν είναι για τους περισσότερους ιδιοκτήτες εξευτελιστικές και δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματική αξία των ακινήτων.

Δυστυχώς είναι μια μεθοδευμένη επαναλαμβανόμενη πρακτική (πχ Νεάπολη Λασιθίου, Αποκόρωνας κ.λπ.) που σε συνδυασμό με το νέο χωροταξικό: Συρρικνώνει τον πρωτογενή τομέα, εξανεμίζει το μικρό κλήρο και υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον καταστρατηγεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ιδιοκτησία - που μπορεί να περιοριστεί υπό την προϋπόθεση να καταβληθεί η εύλογη αποζημίωση και πριν την έναρξη των εργασιών.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την καταστροφή! Πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ΣΕΒΑΣΜΟΣ στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον.

Το Δελτίο Τύπου συνυπογράφεται από το Συντονιστικό για το Περιβάλλον Χανίων

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