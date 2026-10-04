Ιστορικό ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης – Με επιτυχία και παρά τη βροχή η μεγάλη διοργάνωση

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Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη βροχόπτωση, ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον χιλιάδων αθλητών και πολιτών κάθε ηλικίας.

Η βροχή δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων, με τους δρόμους να γεμίζουν από δρομείς και φίλους του αθλητισμού. Μάλιστα, ο αγώνας των 21 χιλιομέτρων επιφύλασσε μία ιστορική επίδοσ

Ρεκόρ διαδρομής στα 21 χιλιόμετρα

Μεγάλος πρωταγωνιστής του Ημιμαραθωνίου ήταν ο Μαροκινός Elhissouf Abdelmajid, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 1:03:35, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής.

Η επίδοσή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ημιμαραθώνιο επί ελληνικού εδάφους.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κενυάτης Narry Reuben με χρόνο 1:05:27, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ισπανός Lachgar Latrache Chakib με 1:07:10.

Πρώτος Έλληνας και τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο Παναγιώτης Οδατζίδης της Αναγέννησης Λαμίας – Φλόγα, με επίδοση 1:09:49.

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Στις γυναίκες, την πρώτη θέση και την πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη κατέκτησε η Μελίσσα Αναστασάκη του Αλέξανδρου Μακεδονίας με χρόνο 1:15:46. Δεύτερη ήταν η Meryem Akdag με 1:17:36, ενώ την τρίτη θέση πήρε η Νάνσυ Κοκκορού του ΣΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης με 1:19:21.

Οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα

Στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, την πρώτη θέση στους άνδρες πήρε ο Πέτρος Κουρουπάκης του Σητειακού με χρόνο 34:09.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Marios Ronnebourger του Leipziger Triathlon με 36:18, ενώ τρίτος ήταν ο Γιάννης Κουφάκης με χρόνο 36:52.

Στις γυναίκες, η Βασιλική Καλλιμογιάννη της New Balance πήρε για ακόμη μία χρονιά την πρωτιά στην απόσταση των 10 χιλιομέτρων, τερματίζοντας σε 37:33.

Δεύτερη ήταν η Βεατρίκη Λοππινέ της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου με 40:39, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε η Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου με 41:10.

Σημαντικές επιδόσεις και στα 5 χιλιόμετρα

Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, πρώτος τερμάτισε ο Γιάννης Ζερβάκης του Τρίτωνα Χαλκίδας με χρόνο 16:25. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πέτρος Κουρουπάκης του Σητειακού, επίσης με 16:25, ενώ τρίτος ήταν ο Τάκης Μενεγής των VG Distance Runners με 17:35.

ς γυναίκες, την πρώτη θέση κατέλαβε η Άννα Κεντριανάκη από τον Άγιο Νικόλαο με 19:45. Ακολούθησαν η Ηλέκτρα Κεντριανάκη, επίσης από τον Άγιο Νικόλαο, με 20:20, και η Μαρτίνα Κυριακάκη του Corpus Running Team με 21:41.

Ξεχωριστή παρουσία η Βούλα Πατουλίδου

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Βούλας Πατουλίδου στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, η οποία τον Αύγουστο του 1992 έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, βρέθηκε στη μεγάλη αθλητική γιορτή της Κρήτης.

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί μία διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα δρόμου. Με τη συμμετοχή αθλητών υψηλού επιπέδου, χιλιάδων δρομέων και πολιτών, αλλά και με έντονο το στοιχείο της γιορτής, η διοργάνωση συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό στην Κρήτη.