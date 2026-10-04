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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Πάολα σπάραξε στο κλάμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

ΠΟΑΛΑ
clock 15:00 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία από τις πιο ιδιαίτερες και άκρως φορτισμένες στιγμές του αφιερώματος του «The Voice» ήταν όταν η Πάολα τραγούδησε Γιώργο Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, η Πάολα τραγούδησε το κομμάτι «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνακη

«Για το αποψινό βράδυ επιτρέψτε μου να σιωπήσω και να κρατήσω χίλιες λέξεις στην καρδιά μου. Μέχρι να είμαι έτοιμη για να μιλήσω για το τι είναι για μένα ο Γιώργος. Αυτό το νεραϊδίσιο πλάσμα είναι παρέα μας αυτή τη στιγμή, δεν μας έχει αφήσει μόνους», δήλωσε.

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Παολα Γιώργος Μαζωνάκης
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