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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη ώρα μηδέν: 5η ημέρα καταιγίδων με 91 mm βροχής στα Χανιά!

κακοκαιρία Οροπέδιο Λασιθίου
clock 17:12 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίστηκε για πέμπτη διαδοχική ημέρα το έντονο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η περιοχή Ξυλόσκαλο Χανίων βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι και τις 15:10 το μεσημέρι, ο μετεωρολογικός σταθμός της περιοχής κατέγραψε το εντυπωσιακό ύψος βροχής των 91 mm.

Στο «κόκκινο» τα ορεινά

χαρτης βροχης

Οι χάρτες αθροιστικού ύψους βροχής αποτυπώνουν ανάγλυφα τη σοβαρότητα της κατάστασης, με τη χρωματική κλίμακα να επιβεβαιώνει ότι οι ορεινοί όγκοι της μεγαλονήσου δέχονται τον κύριο όγκο των υδάτινων μαζών.

Η παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων –για πέντε συνεχόμενες ημέρες– κρατά τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια συνολική και αναλυτική αποτίμηση της κακοκαιρίας που δοκιμάζει το νησί της Κρήτης.

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