Ηράκλειο - δομή μεταναστών: «Ώρα για πράξεις» - Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ζητούν οι κάτοικοι

Την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου ζητά η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων, μετά το νέο έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την επιτάχυνση των εργασιών στις αποθήκες Σκουλούδη. Οι κάτοικοι θέτουν σειρά ζητημάτων σχετικά με τη νομιμότητα, τις υποδομές, την πρόσβαση, την ύδρευση, την αποχέτευση και την ασφάλεια της εγκατάστασης, ζητώντας παράλληλα να εξεταστεί η εξεύρεση εναλλακτικού χώρου.

Όπως αναφέρεται:

Προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου μετά το νέο έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την επιτάχυνση των εργασιών στις αποθήκες Σκουλούδη

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Μετά το νέο έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο δημοσιοποιήθηκε και αφορά την επιτάχυνση των εργασιών στις αποθήκες Σκουλούδη με στόχο την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση της εγκατάστασης, θεωρούμε ότι η κατάσταση πλέον έχει καταστεί εξαιρετικά επείγουσα. Σύμφωνα με το νέο έγγραφο μεταξύ των εργασιών που προβλέπονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υδραυλικές εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και εργασίες πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικές εργασίες και οικοδομικές παρεμβάσεις, με προβλεπόμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό καθιστά άμεση την ανάγκη παρέμβασης του Δήμου.

Ζητούμε την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να εξεταστούν δημόσια και με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών:

1. Η δυνατότητα και η νομιμότητα σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουμε θέσει υπόψη σας ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή και ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με το ρέμα που εφάπτεται στο ακίνητο.

2. Το περιεχόμενο των επίσημων εγγράφων της Περιφέρειας Κρήτης που σας έχουμε ήδη αποστείλει, σχετικά με το ρέμα και την ανύπαρκτη συγκοινωνιακή σύνδεση του ακινήτου με την εθνική οδό Ηρακλείου–Μοιρών.

3. Αν οι προβλεπόμενες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν νόμιμα πριν αντιμετωπιστούν και ελεγχθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα.

4. Να ζητηθεί άμεσα από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου γνωμοδότηση για όλες τις δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των κατάλληλων δικαστικών μέτρων για την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

5. Να εξεταστεί άμεσα το ζήτημα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε ο Δήμος να μην αναλάβει οποιαδήποτε νέα υποχρέωση χωρίς προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις

6. Να ζητηθούν εγγράφως από το Υπουργείο όλες οι άδειες, εγκρίσεις, τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν τις εργασίες οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν.

7. Να επανεξεταστεί άμεσα η πρόταση εξεύρεσης άλλου, καταλληλότερου χώρου, με επαρκείς υποδομές και ασφαλή πρόσβαση.

Κύριε Δήμαρχε, Το νέο έγγραφο του Υπουργείου καθιστά σαφές ότι ο χρόνος πλέον πιέζει. Δεν μπορεί να ξεκινήσουν εργασίες και να δημιουργηθούν τετελεσμένα και εκ των υστέρων να αναζητούνται λύσεις για βασικά ζητήματα όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η πρόσβαση, η πυρασφάλεια και η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη επιλογή. Τώρα είναι η στιγμή αυτή η απόφαση να αποκτήσει πρακτικό και θεσμικό περιεχόμενο. Σας ζητούμε να ενεργήσετε άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, και να μην επιτρέψετε να δημιουργηθούν τετελεσμένα πριν εξεταστούν όλα τα ζητήματα που έχουμε θέσει και πριν διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ασφάλεια της συγκεκριμένης επιλογής.

Δεν ζητούμε από τον Δήμο να παρανομήσει. Ζητούμε από τον Δήμο να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και τα συμφέροντα των δημοτών του. Και εφόσον η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με ασφαλή και νόμιμο τρόπο από τις υφιστάμενες υποδομές, τότε η λύση είναι μία: Να αναζητηθεί άλλος, κατάλληλος χώρος. Ζητούμε άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο χρόνος για απλές διαπιστώσεις τελείωσε. Τώρα απαιτούνται πράξεις. Επίσης παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνάντηση με τη συντονιστική επιτροπή όπως είχαμε ήδη ζητήσει σε προηγούμενη επιστολή μας. Ειδικότερα για διευκρινήσεις που αφορούν το ΦΕΚ 4921/5.08.2026. Με μια προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω ΦΕΚ διαπιστώνουμε ότι πρόκειται γοα κανονική δομή φιλοξενίας και όχι απλώς ένα κέντρο παραμονής 2-3 ημερών των μεταναστών όπως αναφερόταν σε δημόσιες δηλώσεις το Υπουργείο.

Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων

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