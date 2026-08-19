Κρήτη: Νέα περιστατικά με μετανάστες στα νότια – 80 άτομα εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δύο περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 80 αλλοδαπών σημειώθηκαν σήμερα (19.08) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Νωρίτερα 34 άτομα εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex, 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα.

Σήμερα το πρωί, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν ακόμη 46 αλλοδαπούς σε λέμβο, 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: