Στο πλευρό των κατοίκων της Ανώπολης ο Αρχιεπίσκοπος – Η δέσμευση για το μισθωτήριο της μονάδας ΑΕΚΚ

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της Ανώπολης και των Γουρνών σχετικά με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο παλαιό λατομείο, στη θέση «Δύο Γκρεμοί». Η κινητοποίηση ξεκίνησε σήμερα στις 10:00 π.μ. έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις στην οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως ανέφερε στο ekriti.gr ο Μανόλης Παπαντωνάκης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, κατά τη συνάντηση που είχαν με τον Αρχιεπίσκοπο, ο ίδιος τάχθηκε στο πλευρό τους και δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνει ανανέωση του μισθωτηρίου τον Οκτώβριο του 2027.

Μάλιστα, δήλωσε ότι υπάρχει προσωρινή αδυναμία για μονομερή διακοπή του μισθωτηρίου, καθώς θα χρειαστεί η συμβολή νομικού του Δήμου. Ο Αρχιεπίσκοπος θα προσπαθήσει, επίσης, να δώσει και εγγράφως όσα ανέφερε, δηλαδή ότι δεν θα γίνει ανανέωση του μισθωτηρίου. Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος πρότεινε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κάτι που, έτσι κι αλλιώς, επρόκειτο να γίνει, και δεσμεύτηκε ότι θα είναι παρών.

Όπως είπε ο κ. Παπαντωνάκης, την προσπάθειά τους θα τη συνεχίσουν μέχρι τελικά να έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν.

Η σημερινή κινητοποίηση ήρθε σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεων φορέων της περιοχής, ενώ έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υπογραφές κατοίκων που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

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