Ηράκλειο: Έπεσε με το τρίκυκλο πάνω στην ελιά και έχασε τη ζωή του

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Τραγωδία χθες (Τρίτη 18/8) το πρωί στις Αμουργέλες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με έναν 85χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος ηλικιωμένος εκτελούσε εργασίες στο λιόφυτό του, οδηγώντας τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε πάνω σε μία ελιά.

Ο άτυχος άνδρας έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο γιος του τον βρήκε νεκρό δίπλα στο τρίκυκλο.

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