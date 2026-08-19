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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έπεσε με το τρίκυκλο πάνω στην ελιά και έχασε τη ζωή του

ελιες
clock 09:07 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία χθες (Τρίτη 18/8) το πρωί στις Αμουργέλες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με έναν 85χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος ηλικιωμένος εκτελούσε εργασίες στο λιόφυτό του, οδηγώντας τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε πάνω σε μία ελιά.

Ο άτυχος άνδρας έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο γιος του τον βρήκε νεκρό δίπλα στο τρίκυκλο.

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