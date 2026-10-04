Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση 46χρονος που βρέθηκε αναίσθητος σε πισίνα

Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε περιστατικό σε ξενοδοχείο στον Δαράτσο Χανίων, όπου ένας περίπου 46χρονος Έλληνας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, το απόγευμα του Σαββάτου.
Ο 46χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αναπνοή όταν βρέθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων.
Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σοβαρή.
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