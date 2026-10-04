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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση 46χρονος που βρέθηκε αναίσθητος σε πισίνα

πισίνα - unsplash
clock 07:10 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε περιστατικό σε ξενοδοχείο στον Δαράτσο Χανίων, όπου ένας περίπου 46χρονος Έλληνας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο 46χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αναπνοή όταν βρέθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σοβαρή.

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