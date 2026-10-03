«Γάλα κατσαρίδας»: Η ανακάλυψη που έφερε ένα... εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ!

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Σε μία ομάδα επιστημόνων που διαπίστωσε πως το γάλα κατσαρίδας περιέχει μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης αποδόθηκε φέτος το Ig Νόμπελ Χημείας.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε ότι οι πρωτεΐνες γάλακτος από την κατσαρίδα «Diploptera punctata», το σκαθάρι του Ειρηνικού, έχουν πάνω από τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από τις πρωτεΐνες γάλακτος από τις αγελάδες.

Αυτό τος είδος κατσαρίδας, παράγει ένα θρεπτικά πυκνό, κρυσταλλικό «γάλα» για να θρέψει τα ζωντανά μικρά της, σύμφωνα με το περιοδικό TheScientist.

One of the most nutrient-dense foods on Earth comes from an unexpected source, a species of cockroach.







The Pacific beetle cockroach (Diploptera punctata) is unique among insects because it gives birth to live young and nourishes them with a protein-rich “milk” that crystallizes… pic.twitter.com/A2HEZV2pdC — Massimo (@Rainmaker1973) May 14, 2026

Αυτό το υγρό γάλα εκκρίνεται μέσα στον σάκο αναπαραγωγής της μητέρας —την εντομική εκδοχή της μήτρας— όπου καταναλώνεται από τα έμβρυα. Από εκεί, το υγρό συγκεντρώνεται μέσα στα έντερα των εμβρύων σχηματίζοντας μικροσκοπικούς κρυστάλλους.

Μέσω πρόσθετων δοκιμών, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι αυτές οι πρωτεΐνες ήταν ετερογενείς σε βάρος και περιεκτικότητα, σε σχέση με τη σύνθεση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπιδίων. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι σε αυτή την κρυσταλλική μορφή, οι πρωτεΐνες μπορούν να αποθηκεύσουν πλήρη θρεπτικά συστατικά σε ποικίλους βαθμούς για τα αναπτυσσόμενα έμβρυα.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν την ενεργειακή περιεκτικότητα των κρυστάλλων γάλακτος με αυτή του αγελαδινού γάλακτος, διαπίστωσαν ότι ένας μόνο κρύσταλλος γάλακτος κατσαρίδων μπορεί να περιέχει περισσότερο από τρεις φορές την ενέργεια μιας ισοδύναμης ποσότητας γάλακτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτό το κρυσταλλικό γάλα παρέχει στους απογόνους των κατσαρίδων μια σταθερή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά πηγή τροφής.

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