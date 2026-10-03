Φρέντι Μέρκιουρι: Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του πουλήθηκε σε δημοπρασία για 277.000 λίρες

Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Φρέντι Μέρκουρι πωλήθηκε έναντι 277.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία στο Λονδίνο.







Οι χειρόγραφοι στίχοι του αρχηγού των Queen ήταν το αντικείμενο με την υψηλότερη τιμή πώλησης κατά την πρώτη ημέρα της δημοπρασίας «Music Live Auction» του οίκου Propstore. Οι στίχοι προέρχονται από τις ηχογραφήσεις για το πρώτο σόλο άλμπουμ του αείμνηστου Φρέντι Μέρκιουρι, με τίτλο «Mr. Bad Guy» (1985).







Το τετράδιο ήταν ένα από τα αντικείμενα στη συλλογή του Ράίνχολντ Μακ, αρχείο με χειρόγραφους στίχους, αναμνηστικά από ηχογραφήσεις και προσωπικά δώρα, που τεκμηριώνουν τη στενή φιλία και τη δημιουργική συνεργασία του μουσικού παραγωγού με τον Μέρκιουρι.







Σύμφωνα με την Propstore ο Ράινχολντ Μακ, Γερμανός δισκογραφικός παραγωγός και ηχολήπτη, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για τη δουλειά του στα θρυλικά Musicland Studios του Μονάχου συνεργάστηκε με τα συγκροτήματα Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Electric Light Orchestra, και Black Sabbath, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τους Queen. Ο Μακ ανέπτυξε στενή φιλία με τον Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος έγινε νονός του γιου του, Τζον Φρέντερικ Μακ. «Η Propstore έχει τη χαρά να παρουσιάζει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το αξιόλογο αρχείο του Μακ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 80 αντικείμενα-ενθύμια» αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

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