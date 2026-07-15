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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Το "πάρτι" της κατσαρίδας καταγγέλλουν οι πολίτες - Η απάντηση της ΔΕΥΑΗ

απεντόμωση λιοντάρια
clock 11:25 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεκάδες είναι τα παράπονα πολιτών στο Ηράκλειο για την παρουσία κατσαρίδων τόσο σε σπίτια, όσο και στους δρόμους ιδίως κοντά σε φρεάτια! Οι εικόνες με τα ενοχλητικά έντομα, να βγαίνουν σε μεγάλους πληθυσμούς από φρεάτια, πυκνώνουν, μαζί με την ανησυχία των πολιτών.

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ότι η Περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα στην απεντόμωση, όπως συμβαίνει με τα κουνούπια, ωστόσο ανέφερε ότι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται από την άνοιξη τόσο σε πολυκατοικίες και κατοικίες από τους ιδιοκτήτες, όσο και από την ΔΕΥΑΗ στα φρεάτια της πόλης, στη κατεύθυνση της πρόληψης, καθώς αν παρέλθει το εν λόγω διάστημα, η αντιμετώπιση του φιανομένου γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

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Οι πολίτες διαμαρτύρονται για αυξημένους πληθυσμούς ειδικά το φετινό καλοκαίρι, με την κατάσταση να είναι δραματική στο φρεάτιο που βρίσκεται στη συμβολή της Ικάρου με την Ηροδότου, όπου οι κατσαρίδες στην κυριολεξία πετάγονται κατά δεκάδες στο δρόμο, αλλά και σε πολλά σημεία στο κέντρο του Ηρακλείου ακόμα και στα Λιοντάρια, αλλά και περιφερειακά.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης διαβεβαίωσε ότι γίνονται συνεχείς ψεκασμοί και απεντομώσεις από την εταιρία που ανέλαβε την εργολαβία, και απέδωσε το γεγονός της έξαρσης του φαινομένου στις αυξημένες θερμοκρασίες. Οι ψεκασμοί είπε ξεκίνησαν τον Απρίλιο και συνεχίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο κέντρο της πόλης αλλά και άλλες περιοχές.

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