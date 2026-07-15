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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

πισίνα - ξενοδοχείο
clock 11:17 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όταν εντοπίστηκε στον πυθμένα από άλλους λουόμενους της πίσινας ανασύρθηκε και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη, αλλά ήταν ήδη αργά για την 48χρονη που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε έτερη πισίνα και αναζητείται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της, και βρισκόταν στην χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της καθώς και τα δύο της παιδιά.

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